Liam Gallagher está noivo pela terceira vez

Liam Gallagher ficou noivo, pela terceira vez, após pedir a namorada em casamento durante uma viagem à Costa Amalfitana, em Itália. O músico de 46 anos vai casar-se com Debbie Gwyther já no próximo ano e pretende que os filhos Molly, de 22 anos, Lennon, de 19, Gene, de 17, e Gemma, de seis, estejam presentes da cerimónia, de acordo com a imprensa internacional. “A Debbie está na lua e ainda sem palavras depois do Liam ter feito finalmente a pergunta”, disse uma fonte à mesma publicação. Este será o primeiro casamento de Debbie e o terceiro Liam Gallagher. O […]