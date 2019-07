Lili Caneças considera Kelly Bailey a mais bonita de Portugal

NTV Hoje às 10:28, atualizado às 10:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Lili Caneças revelou, esta segunda-feira, que considera Kelly Bailey a mulher mais bonita de Portugal e uma jovem promessa na área da representação. A socialite não poupou nos elogios à atriz da TVI, no perfil de Instagram, após se terem encontrado, este fim de semana, na Festa de Verão da TVI, na discoteca Lick, em Vilamoura. “Selfie by Kelly Bailey, a miúda mais bonita de Portugal e a nova super Star da TVI. Um amor de pessoa, parabéns”, escreveu Lili Caneças na descrição da fotografia ao lado de Kelly. View this post on Instagram Selfie by Kelly Bailey, a miúda […]