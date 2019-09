Lili Caneças mostra como era aos 55 anos

NTV Hoje às 13:40, atualizado às 13:47 Facebook

Lili Caneças partilhou com os seguidores uma fotografia de 1999 em que recordou o aspeto físico e a vida com 55 anos. A mediática “socialite” viajou no tempo e revelou um registo fotográfico de há 20 anos, perfil da rede social Instagram, na qual surge sorridente e com o bronze que lhe era habitual. “Para quem não me conheceu vejam só como eu era há 20 anos”, começou por dizer na descrição. “Sempre bronzeada, numa festa tropical em casa do meu maior amigo, Barão Stephan Von Breisky, festejámos juntos os nossos anos desde que me separei, há décadas infelizmente deixou-nos”, […]