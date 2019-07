Lili Caneças rendida a Maria Cerqueira Gomes

NTV Hoje às 17:20, atualizado às 18:20 Facebook

Lili Caneças conheceu, esta quarta-feira, Maria Cerqueira Gomes e ficou rendida à apresentadora, que a própria apelidou de “divertida e carinhosa”. A socialite portuguesa é a jurada convidada do próximo episódio do concurso de culinária “Chef é Você!”, originalmente criado como rubrica no “Você na TV!”. Pela primeira vez, Lili Caneças esteve pessoalmente com a apresentadora do formato. A prazer foi tal que rainha do cor-de-rosa eternizou o momento no perfil de Instagram, com uma fotografia das duas. “Conheci hoje a Maria, é super divertida e carinhosa como se pode ver pela minha gargalhada”, escreveu na legenda. View this post […]