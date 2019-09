Liliana Aguiar assinala um ano de casamento com Francisco Nunes

NTV Hoje às 11:55, atualizado às 12:03 Facebook

Liliana Aguiar celebrou, na sexta-feira, o primeiro aniversário de casamento com Francisco Nunes e assinalou a data com uma declaração de amor. O casal trocou alianças no dia 28 de setembro de 2018 e, como tal, a apresentadora assinalou a data no perfil do Instagram, com uma fotografia captada no dia da cerimónia. “Acredito no amor, lealdade, persistência, na justiça e acredito acima de tudo, no Universo. Com tudo isto estamos hoje a festejar o aniversário do nosso casamento”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Acredito no Amor,lealdade,persistência,na justiça,e acredito acima de tudo,no Universo 🙏com tudo […]