Liliana Campos descobriu uma praia só para ela. Sabe onde fica?

Depois de ter passado pela Croácia, Liliana Campos voltou a fazer as malas e rumou às Maldivas. Na companhia do marido, Rodrigo Herédia, a apresentadora do “Passadeira Vermelha” (SIC) descobriu uma praia privativa. Há dias felizes. Que o diga a apresentadora da SIC Liliana Campos, que depois de uma passagem por Dubrovnik, na Croácia, viajou agora para o paraíso das Maldivas, na companhia do companheiro, o empresário Rodrigo Herédia. Deitada na praia, a comunicadora reclama o local só para si. View this post on Instagram 💦 💚 💦. O maior encanto deste lugar, é que é só para nós! Esta […]