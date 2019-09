Liliana Campos surge com novo visual

NTV Hoje às 17:25, atualizado às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Liliana Campos renovou o visual e surgiu, este domingo, com um novo corte de cabelo nas redes sociais. A apresentadora resolveu mudar o visual e os cabelos longos deram lugar a um corte de cabelo curto, horas antes de desfilar na passadeira vermelha da XXIV gala dos Globos de Ouro. O resultado final foi partilhado no perfil de Instagram num vídeo, no qual são revelados todos os detalhes da mudança de visual realizada pela cabeleireira Lúcia Piloto. “É um orgulho e um privilégio, entregar-me nas mãos da Lúcia Piloto. É assim desde os meus 15 anos, quando não sonhava sequer […]