Liliana Santos radiante com a chegada aos 39 anos

A atriz da SIC está à beira dos 40 e resolveu celebrar. No perfil de Instagram, Liliana Santos admite que está numa fase feliz. Ela garante estar “em alta”, apesar da polémica em que se viu envolvida esta semana, com a Ordem dos Enfermeiros a pagar 44 mil euros à SIC para ter uma enfermeira na novela “Nazaré” – desempenhada por Liliana Santos. Mas este domingo é dia de festa e a “Cláudia” da trama de Carnaxide quis partilhar com os fãs nas redes sociais o momento feliz que atravessa. View this post on Instagram Confesso que adoro fazer anos! […]