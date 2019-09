Liliana Santos: “Recebo piropos de rapazes e raparigas”

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:53 Facebook

É a “rainha” das fotos sensuais neste verão e, aos 38 anos, mantém uma silhueta invejável. Muito ativa no Instagram, Liliana Santos revela que dá conselhos aos seguidores. Numa altura em que há polémica com Ordem dos enfermeiros, por causa do patrocínio de 44 mil euros a SIC, a N-TV entrevistou a atriz que dá vida à enfermeira Cláudia na novela “Nazaré”. Liliana Santos, Joana Duarte e Bárbara Norton de Matos rivalizam no “campeonato” de imagens sensuais neste verão nas redes sociais, mas os seguidores atribuem à primeira a alcunha de “rainha” das fotos publicadas. A atriz, de 38 anos, […]