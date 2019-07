Lindsay Lohan faz anos mas quem recebe o presente são os fãs

NTV Hoje às 15:50, atualizado às 15:52 Facebook

Lindsay Lohan fez questão de assinalar publicamente o seu 33.º aniversário. Despida de pudores, a atriz presenteou os seguidores com uma fotografia em que aparece nua. Esta terça-feira é dia de festa em casa da atriz norte-americana. Para entrar com o pé direito em mais um ano, Lindsay Lohan despiu-se e tirou uma “selfie” sentada em frente ao espelho. Entre as diversas mensagens de parabéns que apareceram na secção de comentários da publicação, houve internautas que não conseguiram desviar a sua atenção do corpo da intérprete. “Ela é tão bonita”, “Queria ser o teu fotógrafo” e “lenda” são alguns exemplos. […]