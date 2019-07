Lionel Messi e família passam férias em praia paradisíaca

NTV Ontem às 21:30 Facebook

O jogador de futebol Lionel Messi, a mulher, Antonella Rocuzzo, e os filhos, Thiago, Ciro e Mateo, estão a passar férias num destino paradisíaco. Depois de a Argentina ter sido eliminada nas meias-finais da Copa América pelo Brasil, o craque do Barcelona está finalmente de férias antes de integrar os trabalhos de pré-época do clube catalão. O futebolista viajou com a companheira e os três filhos para um local onde são visíveis as praias de areia branca e águas límpidas. Tanto Lionel Messi como Antonella Rocuzzo já partilharam fotografias no Instagram. “No paraíso com eles”, escreveu a mulher do astro […]