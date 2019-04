Livro de Inglês de Cristina Ferreira candidato a prémio internacional

Hoje às 12:01 Facebook

O livro "Falar (Inglês) é Fácil", que Cristina Ferreira lançou o ano passado, foi nomeado para um prémio internacional. A apresentadora contou a novidade em direto, no seu programa, na sexta-feira.

"É uma espécie dos Oscars do Inglês, como me explicaram. Eram 150 projetos, 45 países e só cinco finalistas. Portugal, este livro, eu, somos um dos finalistas. A cerimónia de entrega vai ser no dia 10 de junho, Dia de Portugal". Foi assim que a apresentadora Cristina Ferreira anunciou, nas redes sociais, que o livro de Inglês que lançou, no ano passado, concorre a um galardão internacional.

"Nós conseguimos tudo", referiu, como incentivo aos seguidores.