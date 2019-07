Ljubomir Stanisic revela doença incurável provocada por vírus

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:32 Facebook

Ljubomir Stanisic admitiu no programa “Fronteiras XXI” que contraiu o vírus Anisakis, em África, provocado pela ingestão de peixe cru. O chefe de cozinha participou recentemente no programa da RTP 3 para debater sobre a forma como comem, atualmente, os portugueses. Neste contexto, Ljubomir Stanisic confessou que a sustentabilidade faz parte dos pratos que confeciona por uma questão de saúde dos clientes e devido ao problema que afetou a sua saúde. “Trabalho com sustentabilidade principalmente por uma questão de saúde. Tive uma doença grave que apanhei em África há muitos anos. Atualmente tenho anisaquíase, uma doença que se apanha a […]