Longe de Portugal, Sara Carreira está “em paz e feliz”

NTV Hoje às 17:45, atualizado às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Carreira fugiu da sua rotina em Lisboa para Porto-Vecchio, em França, onde está a aproveitar ao máximo para descansar. Após ter participado no festival Continente, ao lado do seu irmão David Carreira, a filha de Tony Carreira pegou nas malas de viagem e mudou-se temporariamente para território francês. A desfrutar do destino paradisíaco com muita praia e banhos de sol, a intérprete de 19 anos contou, no seu perfil de Instagram, estar “em paz e feliz”. Na fotografia, Sara Carreira aparece de fato de banho. https://www.instagram.com/p/BztDRRIgtnU/ Diversos internautas juntaram-se para apoiar a jovem artista e deixaram na secção de […]