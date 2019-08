Lourenço Ortigão e Kelly Bailey juntam famílias durante as férias no Algarve

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 17:02 Facebook

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey aproveitaram os dias de pausa nas gravações da novela da TVI “Prisioneira”, para juntarem as famílias no Algarve. Nas redes sociais, o ator, de 29 anos, assinalou as primeiras férias em família ao lado de Kelly, de 21, através de um retrato de família, captado na praia, no qual estão presentes os pais e irmão de Lourenço, Amílcar, Carolina e Tomás Ortigão, e os pais da atriz, Lurdes e Martins Bailey. “Family Time”, escreveu na descrição da fotografia publicada no Instagram. View this post on Instagram Family time ❤️ A post shared by Lourenco Ortigao […]