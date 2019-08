Lourenço Ortigão faz 30 anos e a mãe derrete-se nas redes sociais

NTV Hoje às 16:10, atualizado às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Entrou nos “intas”. O intérprete de “Prisioneira” (TVI) completa esta sexta-feira 30 anos e a mãe, Carolina, deixou uma mensagem emocionada nas redes sociais, que não deixou Lourenço Ortigão indiferente. Trinta anos. Lourenço Ortigão entrou nesta sexta-feira num novo ciclo da sua vida e a mãe, Carolina, foi a primeira a fazer a festa, com uma mensagem emocionada no perfil de Instagram, acompanhada por uma foto de um dos primeiros aniversários do namorado da atriz Kelly Bailey. “Parece que foi há três dias que tiramos esta foto! Ah, como o tempo passa depressa! Lembro me de ti sempre inquieto, sempre […]