Luan Santana pede namorada em casamento em Portugal

NTV Hoje às 23:00, atualizado às 23:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Luan Santana escolheu Portugal para pedir a namorada, Jade Magalhães, em casamento, segunda-feira, e oficializar a relação de 11 anos. De passagem pelo país para a atuação no festival “VILLAMIX”, no passado sábado, o cantor surpreendeu a atual noiva com um pedido de casamento durante uma viagem de balão de ar quente, como revelou num vídeo partilhado no perfil de Instagram. “Hoje comecei a imaginar um futuro ao teu lado, um filho no meio de nós na cama, uma cadeira de balanço na varanda e então assim, perto do céu, acima das nuvens, Deus fez-nos noivos”, revelou. “Para quem sempre […]