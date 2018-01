Hoje às 00:02 Facebook

A atriz brasileira Luana Piovani anunciou que vai mudar-se para a Portugal em 2019 e que escolheu Cascais para viver com o marido e os três filhos.

Num vídeo publicado no YouTube, a brasileira diz que ponderou vários locais, mas que escolheu Portugal pela "qualidade de vida".

"Pesquisei alguns lugares. Até pensei na Califórnia. Mas quero que a qualidade de vida continue igual. Lá em Portugal vamos morar em Cascais porque o Pedro precisa de um lugar com praia. A casa vai ter piscina e vai ter espaço. Vamos levar os cachorros. Estamos pensando em levar uma das babás", explicou no vídeo.

"Fizemos uma visita a Portugal e ficamos encantados. É o lugar mais solar da Europa, tem pessoas recetivas, voos diretos para Fortaleza, não tem terrorismo e é o país mais barato da Europa. Já pesquisei casas lá e é mais barato o aluguel em Cascais do que a gente paga no Rio. Também tem a vantagem de ser a mesma língua. Posso fazer teatro lá e levar as últimas três peças que fiz aqui", explicou ainda para justificar a mudança.

Assim, a partir do próximo ano, Luana Piovani e o marido, o surfista Pedro Scooby, e os filhos Dom, de cinco anos, e os gémeos Bem e Liz, de dois anos, vão juntar-se à lista de famosos internacionais que optaram por comprar casa no nosso país. Luana já tem apartamentos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Nova Iorque.