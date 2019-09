Lucélia Santos: “Adoro trabalhar em Portugal”

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Aos 62 anos, a eterna “Escrava Isaura” trocou o Brasil pelo nosso país para participar em “Na Corda Bamba”, a nova novela da TVI. Estávamos em 1978 e a RTP estreava “Escrava Isaura”, uma das primeiras novelas a serem exibidas em Portugal, logo a seguir a “Gabriela”. Nesta trama da TV Globo, que relatava a história de uma escrava branca, que ficou órfã à nascença e foi criada pela sua senhora, Lucélia Santos, então com apenas 19 anos, dava os primeiros passos na ribalta e, desde então, nunca mais parou, com aparições em outros sucessos da emissora transmitidos no nosso […]