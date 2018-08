Luciana Abreu: "As meninas estão cheias de força"

SARA OLIVEIRA 11 Maio 2018 às 10:11 Facebook

Twitter

Tardou a falar publicamente sobre as filhas gémeas prematuras, Amoor Viktória e Valentine Viktória, que nasceram a 23 de dezembro, na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, mas agora não perde oportunidades para mostrar o quanto está feliz.

"As meninas estão quase com cinco quilos cada uma. Cheias de força", contou esta semana no programa da SIC "Queridas manhãs", revelando como tem sido lidar com as gémeas. "Dar banho é um problema, porque só querem estar de pé, esticar aquelas perninhas. As cabecinhas parecem duas tartarugas, com uma força enorme no pescoço, na cabecinha...".

As meninas chegaram a correr risco de vida mas, segundo a atriz e cantora, são muito bem-dispostas. "Riem a toda a hora, o que é impressionante... Desde as incubadoras que aquelas bebés sorriem, esboçam aqueles sorrisos que não sabemos de onde vêm. Como é possível?", afirmou, totalmente derretida.

Mais uma vez, Luciana reforçou o quanto as filhas mais velhas, Lyonce e Lyanniii são apegadas à manas. "São umas ciumentas de primeira e ninguém pode pegar nelas a não ser elas", confidenciou, contando que agora até é "sócia das famílias numerosas".

A ida à estação de Carnaxide serviu ainda para recordar a recente entrevista que deu a Daniel Oliveira no "Alta definição" e que tanto deu que falar, além de interpretar o tema "Pula, pula", de apoio à seleção nacional. Quase cinco meses após ser mãe pela terceira vez, mas a dobrar, aquela que se celebrizou como "Floribella" está de regresso em força ao trabalho e, no próximo dia 19, participará numa "grande noite de kizomba", em São Bartolomeu de Messines.