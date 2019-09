Luciana Abreu e Diogo Amaral reencontram-se depois de “Floribella”, há 13 anos

NTV Hoje às 14:45, atualizado às 15:01 Facebook

Após protagonizarem “Floribella”, há 13 anos, Luciana Abreu e Diogo Amaral reencontram-se em nova novela da SIC, “Terra Brava”. O reencontro dos atores foi registado nos InstaStories de Diogo Amaral, esta terça-feira, nos bastidores das gravações de “Terra Brava”, o novo projeto do terceiro canal, no qual vão contracenar juntos. No vídeo, Diogo Amaral e Luciana Abreu surgem a cantar a música “Quando Eu Te Vejo” da série “Floribella”. Luciana Abreu iniciou a carreira de cantora e atriz ao protagonizar “Floribella”. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Djaló já pode ver as filhas de Luciana Abreu