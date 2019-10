Luciana Abreu ganha guarda das filhas mais novas

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Em tribunal com o “ex” Daniel Souza, a atriz fica com Amoor e Valentine. Já no processo com Yannick Djaló, o jogador vai poder ver Lyonce e Lyanii… sob o olhar de um psicólogo. Duas semanas de “guerra” em audiências no Tribunal de Cascais com os dois pais das quatro filhas e ambos os casos estão praticamente resolvidos a contento de Luciana Abreu. A “batalha” mais recente foi com o operador turístico Daniel Souza e envolveu questões relacionadas com as responsabilidades paternais das meninas de ambos, Amoor e Valentine, de um ano e meio, além de assuntos relativos ao divórcio. […]