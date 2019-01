Luciana Abreu oferece festa de sonho à filha mais velha

Sara Oliveira Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Lyonce Viiktória fez oito anos no passado dia 13, mas só este sábado é que teve direito a festa. Orgulhosa, Luciana Abreu partilhou imagens do evento que teve como tema a magia do unicórnio.

Depois de uma semana marcada por nova polémica com o ex-marido, o futebolista Yannick Djaló, que a acusa de não a deixar ver as filhas em comum, a atriz e cantora juntou a família numa tarde de sonho a propósito do aniversário da primogénita.

Nas fotografias publicadas nas redes sociais, Luciana mostra Lyonce -e também Lyannii, de seis anos-, junto da decoração da festa com o animal mitológico com a forma de cavalo preferido por todas as meninas da mesma idade.

Daniel Souza, o marido da artista que dá vida a Fatinha, também teve participação ativa no convívio, até porque as crianças o tratam como a um pai, apesar de saberem que é Djaló o verdadeiro progenitor.

O casal tem ainda as gémeas Amoor e Valentine, de um ano, que não se veem nos registos fotográficos, até porque Luciana as tem protegido dos olhares públicos.