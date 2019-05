Luciana Abreu partilha guarda das gémeas com Daniel

Sara Oliveira Hoje às 15:00 Facebook

Após acordo entre advogados, artista deixou Amoor e Valentine entregues aos cuidados do pai.

Poucos dias depois de dizer que o marido, Daniel Souza, de quem está separada, não queria saber das filhas, Luciana Abreu foi apanhada a entregar Amoor e Valentine, de 17 meses, ao pai.

Foi na segunda-feira e depois de os advogados das duas partes terem firmado um acordo, permitindo que as meninas passassem uns dias em casa do guia turístico. Com uma queixa por violência contra Daniel, Luciana não terá contacto com ele e todos os assuntos relativos às gémeas são agora tratados pelos causídicos.

Mais longe está o entendimento da artista com o futebolista Yannick Djaló, o primeiro marido, a quem acusa de não querer ver as filhas Lyonce e Lyanni, o que ele nega.

No meio das polémicas, Luciana faltou ao funeral do avô materno, Luís Sarmento, que morreu no dia do 34.° aniversário da cantora, ou seja, no passado sábado. Isto porque não foi avisada pela família, que quis discrição. v