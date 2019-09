Luciana Abreu recebe prémio pela embaixada Luso-Brasileira

NTV Hoje às 16:20, atualizado às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Luciana Abreu recebeu a distinção “Prémio Embaixadores 2019” devido aos projetos desenvolvidos para a embaixada Luso-Brasileira. A cantora recebeu o prémio, na segunda-feira, durante um evento na Casa da América Latina em Lisboa. O momento foi registado em vídeo e partilhado no perfil de Instagram de Luciana Abreu, juntamente com uma mensagem de agradecimento. “Obrigada pela distinção de embaixadora Luso-brasileira. Este prémio foi o reconhecimento de todo o trabalho que tenho desenvolvido no Brasil e junto dos portugueses que vivem no Brasil e dos brasileiros que vivem em Portugal”, escreveu na legenda. View this post on Instagram Obrigada “Prémios Embaixadores […]