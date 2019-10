Luciana Abreu revela bastidores de “Terra Brava”, nova novela da SIC

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Luciana Abreu revelou os bastidores de “Terra Brava” e a preparação da personagem que irá interpretar, Tina. A atriz da SIC, que integra o elenco da nova novela do canal como bailarina de “pool dance”, mostrou-se a dançar num vídeo partilhado no perfil de Instagram. “‘Terra Brava’ a caminho… Ela vem aí… É na SIC, ok? ‘Abreijos’ e boa noite”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram “ Terra Brava “ a caminho … @sptelevisao Ela vem aí … 😂😂😂 É na @sicoficial ok ?🤣🤣🤣 Abreijossssss e boa noite 💋❤️ A post shared by LA (@lucianaabreuoficial) on […]