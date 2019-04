Luciana Abreu sai de série mas continua na SIC

Sara Oliveira Hoje às 22:43 Facebook

Atriz e cantora tem contrato de exclusividade com canal até 2020.

Foi "de comum acordo" que Luciana Abreu, de 33 anos, adiou o regresso à ficção na SIC, mas está já "escalada para a próxima novela". Fonte da estação de Paço de Arcos explicou ao JN que a atriz e cantora estava no elenco da série "Golpe de sorte", mas "não era um papel relevante e os responsáveis da SIC também sabem que está a precisar de tempo para tratar de alguns problemas pessoais [relacionados com o fim de casamento com Daniel Souza ], por isso não ficou nesse projeto". "Mas não foi afastada, até porque tem contrato de exclusividade pelo menos por mais um ano, até 2020", acrescentou a mesma fonte.

Confrontada com notícias de que teria ficado sem trabalho e até que estaria de costas voltadas com Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento, Luciana Abreu reagiu através de um comunicado partilhado no Instagram, negando qualquer polémica ou desentendimentos. "A artista encontra-se numa excelente fase profissional, com muitos projetos na SIC", sabendo que vai fazer parte da próxima novela, "Flor de Sal".

Garante ainda que "está bastante entusiasmada e com o sentimento de grande realização" nos restantes desafios que tem para além da televisão, inclusive o canal no YouTube.