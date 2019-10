Luciana Abreu tem a guarda das filhas garantida

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas semanas de "guerra" em audiências no Tribunal de Cascais com os dois pais das quatro filhas e ambos os casos estão praticamente resolvidos a contento de Luciana Abreu.

A "batalha" mais recente foi com o operador turístico Daniel Souza e envolveu questões relacionadas com as responsabilidades paternais das meninas de ambos, as gémeas Amoor e Valentine, de um ano e meio, além de assuntos relativos ao divórcio. "A guarda das meninas é minha. Está tudo esclarecido, exceto o julgamento da violência doméstica", disse Luciana Abreu.

"O Daniel tem agora 30 dias para contestar porque é que não me deu o divórcio. Ainda usa o meu nome. Não quis retirar o nome", acrescentou a artista.

Djaló acompanhado por psicólogo

Já quanto à batalha travada em tribunal com Yannick Djaló, o jogador vai poder ver Lyonce e Lyannii, de oito e sete anos, respetivamente. As visitas decorrerão num centro de assistência social e com a participação de um psicólogo. "Foi uma decisão favorável para as minhas filhas. Aqui eu não existo. Eu e elas estamos em segurança. Agora vai haver uma reaproximação ao pai, que foi o que sempre quis, mas de maneira a que elas se sentissem bem e protegidas", frisou ao JN.

Luciana Abreu acrescentou que "nunca faltou nada à Lyonce e à Lyannii". "São meninas equilibradas, felizes, com saúde, doces e bem educadas. Mas têm de ter um pai e, finalmente, vão ter. Foi desgastante, mas, como me foco nas coisas boas, quero ver o que virá daqui para a frente", rematou sobre o tema.

Novela

Dançarina de "pole dance"

Luciana Abreu está a gravar como "Tina" na nova novela da SIC "Terra brava". "A minha personagem está no "Carrossel da Vila", uma espécie de "Coyote Bar" onde as bailarinas dançam em cima do balcão. E há uma espécie de "pole dance" num cavalo", revela, tendo recebido aulas de uma bailarina profissional de dança no varão. Além de dançar, "Tina" vai envolver-se com a personagem interpretada por João Baptista, um falso padre. "Vamos enterrar uma pessoa e tudo", conta ao JN.