Luciana Abreu volta a tribunal para reclamar pensões a Djaló

Numa altura em que atravessa uma crise no casamento com Daniel Souza, a atriz e cantora Luciana Abreu prepara-se para reencontrar o ex, o futebolista Yannick Djaló em tribunal, acusando-o de não pagar a pensão de alimentos das filhas em comum nos últimos três anos.

O processo deu entrada no Tribunal de Família e Menores de Cascais e Luciana reclama cerca de 111 mil euros ao pai de Lyonce, de oito anos, e Lyannii, de seis, a quem, na altura do divórcio, tinha já pedido uma pensão de alimentos de 100 mil euros.

Djaló já reagiu. Negou o incumprimento e lembrou que não vê as meninas há mais ou menos ano e meio, algo que nunca escondeu, assumindo saudades através de partilhas no Instagram.

Atualmente, Luciana tem mais duas filhas, Amoor e Valentine, de um ano, fruto do casamento com Daniel Souza. O casal separou-se a 30 de dezembro, com a saída do guia turístico mas, segundo apurou o JN, já esta quinta-feira, ainda é possível uma reconciliação.