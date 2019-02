Luciana e Djaló em guerra aberta pelas duas filhas

Sara Oliveira Hoje às 19:10 Facebook

Jogador diz que não vê meninas há dois anos. Alega que deixou 129 mil euros à ex-mulher.

O desentendimento entre Luciana Abreu e Yannick Djaló, quanto às responsabilidades parentais relativas às filhas Lyannii, de seis anos, e Lyonce, de oito, parece não acabar. Esta sexta-feira de manhã, numa longa entrevista a Manuel Luís Goucha, exibida no "Você na TV", na TVI, o futebolista mostrou-se magoado por não ver as meninas há cerca de dois anos. "Muitas vezes intitulam como sendo uma guerra. Não creio que seja uma guerra, não levo isso como uma guerra, é um direito meu", confessou.

Djaló diz que "é difícil entender" a situação, até por ter uma ótima relação com a primeira mulher, Ana Sofia Miguel, a mãe do filho mais velho, Chrystian, de dez anos, com quem passa muito tempo sempre que está em Portugal.

Por isso, lamentou "não ter hipótese de ser pai" de Lyonce e de Lyannii. "Tive a sorte de ver uma das minhas filhas, não como queria, à porta da escola e a primeira coisa que me disse foi "Quero morar com a mamã". (...) O pai nunca lhes fez mal nenhum. Nunca lhes bati. É triste um pai ir visitar as filhas e estar alguém a vigiar", lamentou o jogador. Na memória tem o momento em que foi afastado das crianças por Luciana: "Quando nos separámos há dois anos, e não em 2013 como se pensa [o ex-casal divorciou-se em dezembro de 2013], não fui mais a casa dela".

O Yannick cumpriu

Luciana Abreu acusa Djaló de não pagar a pensão de alimentos desde 2016, num total de 111 mil euros, e avançou com um processo no Tribunal de Família e Menores de Cascais. Mas o ex-marido garantiu que "o Yannick cumpriu", frisando que foram "129 mil euros que entraram em 2016" (altura em que se separaram) na conta da cantora e atriz, e que guarda "os recibos das transferências todas".

Mas, "como não entrou mais dinheiro, não vejo as crianças", atirou o futebolista, afirmando que aguarda que "a Justiça resolva".

No site N-TV, Luciana Abreu desvalorizou as declarações: "O assunto está a ser tratado nos locais indicados para tal, na Justiça".