Luciana separada aguarda que o "professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa" lhe telefone

No dia em que a notícia do fim do casamento com Daniel Sousa domina as atenções, a atriz e cantora Luciana Abreu despertou tranquila e com uma mensagem para os fãs. Assumindo ter mensagens de jornalistas e convites para jantar, mas que apenas espera que o Presidente da República lhe faça uma chamada.

"Tenho o telefone impregnado de mensagens de jornalistas, mensagens vossas a perguntar se estou solteira e se realmente quero ir jantar fora e conhecer alguém", contou a artista nas redes sociais, mostrando-se pouco preocupada por estar separada do guia turístico com quem se casou há cerca de ano e meio e de quem tem duas filhas, as gémeas Amoor e Valentine, de um ano.

Num pequeno vídeo, Luciana até brincou, dizendo que, "muito honestamente", só está à espera "de um telefonema do professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa". "É que só falta isso", acrescentou a artista, numa alusão à chamada que o presidente da República fez, na passada segunda-feira, para "O Programa da Cristina" da SIC.

Por fim, terminou a desejar "um bom ano de 2019" aos fãs. "Divirtam-se imenso, abracem todas as oportunidades e um grande beijinho", concluiu, sem desmentir ou confirmar a rutura conjugal ocorrida antes do final do ano.