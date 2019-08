Ludmilla surpreende fã portuguesa que está internada no hospital

NTV Hoje às 16:20, atualizado às 16:49 Facebook

De visita a Portugal no âmbito da digressão internacional, Ludmilla surpreendeu uma pequena admiradores que está internada no hospital. A cantora brasileira visitou Margarida após receber um vídeo em que a pequena fã confessou que, apesar de adorar o trabalho da artista, não podia comparecer no espetáculo pois encontrava-se internada no hospital. O momento do encontro foi assinalado nos InstaStories, ferramenta do Instagram, pela cantora e no YouTube após ser gravado por um amigo de Ludmilla. A atitude da cantora gerou vários elogios. “Estamos aqui em Portugal para a digressão #eurotourludmilla e o meu tio Roberto Salles D’Olivieira recebeu um […]