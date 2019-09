Luís Borges agradece apoio após morte de Eduardo Beauté

NTV Hoje às 09:53, atualizado às 10:10 Facebook

Luís Borges deixou uma mensagem de agradecimento pública aos seguidores e amigos por todo o apoio que demonstraram após a morte do ex-marido, Eduardo Beauté. Os últimos dias não têm sido fáceis para o manequim. A morte do cabeleireiro dos famosos, aos 52 anos, vítima de uma embolia cerebral chocou toda a gente, inclusive, Luís Borges. No meio deste turbilhão, depois da missa celebratória na Basílica da Estrela, em Lisboa, o modelo recorreu ao perfil de Instagram para agradecer aos seguidores, com um simples “obrigado”. View this post on Instagram 💙 A post shared by Luis Borges (@luisborgesoficial) on Sep […]