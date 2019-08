Luís Borges oferece bola de luxo ao filho de Rita Pereira

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:59 Facebook

Rita Pereira surpreendeu os fãs, nas redes sociais, ao revelar o presente oferecido por Luís Borges ao filho de oito meses, Lonô. Nos InstaStories, a atriz mostrou o presente oferecido pelo modelo ao filho, uma bola da marca Louis Vuitton, de aproximadamente dois mil euros. View this post on Instagram #driveyourstory 😎 @carrera A post shared by Luis Borges (@luisborgesoficial) on Aug 28, 2019 at 1:29pm PDT “Claro que o tio Luís tinha de oferecer ao Lonô um presente à altura dele. Ele adorou. Obrigada”, disse a atriz na gravação, visivelmente embevecida. Rita Pereira e Luís Borges viajaram juntos até […]