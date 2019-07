Luís Cabral sucede a Rosa Cullell como novo CEO da Media Capital

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:32 Facebook

Mudanças na TVI. Luís Cabral é o novo CEO do grupo Media Capital. O atual administrador executivo da Media Capital Rádios vai assumir o cargo que foi ocupado por Rosa Cullell no últimos oito anos. É oficial. O conselho de Administração da Media Capital aprovou, esta sexta-feira, o nome de Luís Cabral para CEO do Grupo, que desde 2009 é Administrador Executivo da Media Capital Rádios. Luís Cabral, que mantém uma ligação com a Media Capital há vários anos, tendo ingressado nas empresas antecessoras do grupo em 1989, mostrou-se feliz com o desafio proposto. “É com enorme sentido de responsabilidade […]