Luís Filipe Borges assinala primeiro aniversário de casamento

NTV Hoje às 15:35, atualizado às 15:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Filipe Borges celebrou, na sexta-feira, o primeiro aniversário de casamento com Sara Santos e assinalou a data com uma declaração de amor. O casal trocou alianças no dia 29 de setembro de 2018 e, como tal, o apresentador assinalou a data no perfil do Instagram, com uma fotografia captada no dia da cerimónia. “Faz hoje um ano que decidimos vestirmo-nos especialmente bem” gracejou na descrição da publicação. View this post on Instagram Faz hoje um ano que decidimos vestirmo-nos especialmente bem 🔥 #SantosBorges #birthday #throwback A post shared by Luís Filipe Borges (@luisfilipeborges) on Sep 29, 2019 at 2:43am […]