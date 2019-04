Luís Franco-Bastos: "Já não quero depender só de imitações puras e duras"

Tiago Ferreira Hoje às 19:15 Facebook

Luís Franco-Bastos, de 30 anos, nasceu em Lisboa. É humorista, ator e locutor e uma das grandes apostas do stand-up comedy em Portugal. Em criança, achava que cada boneco deveria de ter uma voz diferente. E, muito cedo, descobriu que conseguia fazer imitações de Cristiano Ronaldo, Bruno Nogueira e Alberto João Jardim.

A morte dos pais fê-lo ver um lado mais negro da sua vida. Agora, apresenta, pelo país, o terceiro solo de stand-up "Consciente" e sobe ao palco do Tivoli BBVA, em Lisboa, e no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. É o projeto que o ocupará até ao final do ano. Para além do palco, já fez rádio, participações como ator no "5 para a meia-noite" e em programas com Herman José e Maria Rueff. Atualmente, "Erro crasso" é o seu programa semanal com Pedro Teixeira da Mota no YouTube.

Começou desde muito cedo no stand-up. Era a carreira que sempre desejou?

Sem dúvida. Desde o primeiro dia. Todo o trabalho desenvolvido desde o início teve como objetivo uma carreira sólida como stand-up comedian.

Já apresentou duas digressões de sucesso a nível nacional. Quais as principais diferenças entre os projetos antigos para o novo?

Penso que a diferença se resume, espero eu, à evolução natural e necessária. Por já ter mais experiência, acredito que este espetáculo é melhor que os antecessores. Depende muito menos das imitações puras e duras e explora outras vertentes, mas sempre com a componente vocal presente.

"Consciente" é o novo solo a apresentar. Qual é a origem do nome?

O sentido de humor é a única forma que temos para a total e absoluta consciência do mundo que nos rodeia. Acredito que o humor é a melhor luz que podemos colocar sobre qualquer assunto.

Que tipo de humor quis apresentar?

Acima de tudo, um humor que tivesse graça. Não me serviria de nada abordar temas interessantíssimos se o espetáculo não tivesse graça nenhuma.

Tem ideia de quantas vozes consegue imitar?

Lembro-me de fazer uma contagem há uns anos e rondar as 40.

Qual é aquela imitação mais difícil?

Todas as que não fiz. As que sentia que conseguia fazer bem, fiz todas.

Quando é que descobriu que podia fazer imitações? É uma técnica vocal ou um dom? Teve uma ajuda externa?

Descobri cedo. É uma mistura de técnica e trabalho com alguma facilidade natural. Descobri por mim próprio, e a ver outros fazer.

O "Erro crasso" tem sido um êxito no YouTube. Pretendeu criar algo diferente?

Pretendia criar algo com qualidade, que me divertisse fazer e divertisse quem estivesse a ver. E sim, acho que é diferente de quase tudo o que existe no nosso mercado.

Este é um ano em que há mais humoristas com espetáculos a solo. A concorrência não o incomoda?

Nenhum monopólio é benéfico para a qualidade do produto. Existirem muitos, só nos obriga a trabalhar mais e melhor. E a verdade é que tem existido público que sobra para toda a gente.

Acha que o stand-up pode ter lugar presente na televisão portuguesa?

Pode e deve. E julgo que caminhamos nesse sentido.

Já passou pela rádio e pela televisão. É difícil escrever para estes meios?

É tão difícil como escrever humor para qualquer outro meio. Temos de encontrar uma equação que ninguém sabe qual é, mas ela tem de aparecer.

Aceita bem a crítica?

Aprendi a aceitar melhor com o tempo. Também aprendi a valorizar aquilo que já fiz. Isso cria uma almofada de segurança para momentos menos bons ou projetos que não corram tão bem.

Ambicionava ter um programa de humor seu num canal de televisão?

Já fiz diversos projetos em televisão, mas, de facto, nunca num em que tivesse total controlo criativo como na rádio ou no "Erro crasso". Se surgir uma oportunidade interessante, analisarei. Não penso muito nisso. Desde que tenha plataformas onde consiga chegar às pessoas, como a Internet e os palcos, estou bem.