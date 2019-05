Luís Garcia aberto a todos os desafios

Sara Oliveira Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O olhar meigo e o sorriso tímido não deixam perceber, à primeira vista, a determinação com que Luís Garcia aceita cada oportunidade que lhe chega às mãos. Nos últimos tempos, foi na pele de Joel que chegou a casa dos portugueses, na novela da SIC "Vidas opostas", que sexta-feira chegou ao fim. O balanço é positivo.

"Foi provavelmente o projeto em televisão em que me diverti mais. Gravei muito com a Maria João Luís, com a Joana Santos e com a Beatriz Frazão, eram a minha família, e todos os dias era uma animação. Foi um encontro muito feliz", reconheceu, em conversa com o JN.

Luís prefere viver o presente, até porque "o futuro está no futuro, mas o regresso à televisão estará para breve". Até lá, está focado no espetáculo "Romeu e Julieta", em cena até 9 de junho, no Teatro da Trindade, em Lisboa. "Está a correr muito bem, não podia estar mais satisfeito. É um dos grandes clássicos, é um prazer e um privilégio estar a fazer este texto, rodeado de um elenco maravilhoso", confidenciou. O teatro "é especial" , próximo do público, mas a verdade é que todos os projetos desafiam e "para desafios diferentes existem métodos diferentes". "Tudo isto me preenche", acrescentou.

Luís Garcia, de 26 anos, teve a certeza de que era a representar que queria viver quando, em 2011, foi escolhido para ser Bryan na nona temporada de "Morangos com açúcar", na TVI. Desse tempo, guarda "as melhores memórias": "Foi um ano maravilhoso, em que nos divertimos muito. Éramos um bando de miúdos a viver um sonho, todos com as mesmas vontades. Foi uma experiência única".

Nascido e criado em Mortágua, o também modelo mudou-se para Lisboa aos 17 anos. A adaptação "tornou-se fácil" porque, tal como ele, havia mais jovens atores a fazer os "Morangos" que também não eram de Lisboa: "isso acabou por nos unir", recordou. Depois esteve um tempo sem trabalho, mas foi à luta, até que "Rainha das Flores" (SIC) o voltou a colocar em "jogo" para nunca mais parar.