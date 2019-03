Luís Onofre: Sucesso com o apoio da mulher

Sara Oliveira Hoje às 20:53 Facebook

Designer elogia Ariana, que está presente em todos os seus desafios.

Discreto no que respeita à vida pessoal, preferindo destacar-se pelo lado profissional, Luís Onofre não esconde o quanto é importante o apoio da mulher, Ariana Marques, em determinados momentos da sua carreira. "É sempre bom que ela esteja presente", confessou ao JN.

Por isso, foi com naturalidade que o casal posou nos bastidores da última edição do Portugal Fashion, minutos antes de o designer de Oliveira de Azeméis apresentar uma coleção "mais prática inspirada no apres sky".

No mesmo dia, o filho de ambos, Vicente, fazia sete meses e Luís não escondeu que é "um pai babado". Da anterior relação tem Beatriz, Marta e Maria Luís.

Líder da APICCAPS há quase dois anos e nomeado presidente da Confederação Europeia do Calçado, Onofre assume que batalha em todas as vertentes "para que nada falhe".