Luísa Castel-Branco chora a morte da pessoa que mais a ajudou

Esta quarta-feira, dia 17 de julho, ficará para sempre marcada na memória de Luísa Castel-Branco pela morte de uma das pessoas mais importantes da sua vida. A comentadora do programa “Passadeira Vermelha” (SIC) está de luto após anunciar aos seus seguidores que morreu Maria Alice Dagnino, a pessoa que mais a ajudou a vida inteira. “Acabei de saber que morreu a pessoa que mais me ajudou a vida inteira. Maria Alice Dagnino foi o ombro sempre presente. A voz da consciência. A voz do passado e do futuro. Deu-me tanto que nem tenho palavras para lhe agradecer. Há mais um […]