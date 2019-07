Luta contra o cancro. Fátima Campos Ferreira escondeu a doença

NTV Hoje às 13:10, atualizado às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma luta vivida em silêncio. A jornalista da RTP1 Fátima Campos Ferreira teve um cancro há três anos, que está agora em remissão. Só os amigos mais próximos estavam a par da doença. Nos últimos anos, Fátima Campos Ferreira apresentou o programa “Prós e Contras” como se nada se passasse mas, na verdade, a jornalista sofria, em silêncio, com um cancro da mama. De acordo com a revista “Nova Gente” desta quarta-feira, Fátima Campos Ferreira preferiu contar apenas aos mais próximos o seu drama pessoal e tentou não alterar as rotinas do seu dia-a-dia, nas quais se incluiu o programa […]