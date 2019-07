Luta contra o cancro. Rebeca espera servir de inspiração às pessoas

NTV Hoje às 11:54, atualizado às 12:36 Facebook

Rebeca recordou alguns dos piores momentos que viveu nesta sua luta contra o cancro na mama e na tiroide. No fim, a cantora espera servir de inspiração às pessoas que passam pelos mesmos tratamentos. A intérprete de 40 anos esteve como convidada, esta terça-feira, no programa "Alô Portugal" (SIC), no qual conversou com os dois apresentadores José Figueiras e Ana Marques. Durante a entrevista, Rebeca garantiu que se sente uma sortuda por estar viva depois de todos os tratamentos que realizou. "Estou muito feliz porque ainda cá estou, não morri", afirmou a cantora, que esteve "seis meses fechada em casa". [...]