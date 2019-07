Luto. Morreu o pai do ator António Machado

NTV Hoje às 10:50, atualizado às 11:10 Facebook

Twitter

Partilhar

António Machado está de luto. O conhecido ator, que se dedica à comédia, perdeu o pai e assinalou a tristeza no perfil de Instagram. Dias de drama. O ator António Machado perdeu o pai, aos 86 anos. Foi nas redes sociais que o conhecido comediante deu a triste notícia aos milhares de seguidores no Instagram. View this post on Instagram A post shared by António Machado Super Oficial (@antoniomachado_superoficial) on Jul 19, 2019 at 11:30am PDT Atualmente, António Machado está dedicado à rubrica que tem na rádio Antena 1. TEXTO: Rui Pedro Pereira