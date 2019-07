Luxo, beleza e glamour. As melhores imagens da festa de verão da TVI

NTV Hoje às 10:00, atualizado às 10:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A discoteca Lick, em Vilamoura, foi este sábado à noite o destino de todos os famosos que quiseram participar na festa de verão da TVI. Houve luxo, beleza e glamour. É, a par dos Globos de Ouro, da SIC, a festa que junta mais famosos por quilómetro quadrado. Como é habitual a TVI juntou as caras mais conhecidas da estação, desde o entretenimento, passando pela ficção e acabando na informação e fez a festa a Sul, na discoteca Lick, em Vilamoura, no Algarve. View this post on Instagram Em ambiente de festa! . Quem está a acompanhar a emissão? . […]