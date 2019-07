Macaulay Culkin e Brenda Song casam em cerimónia secreta

NTV Hoje às 12:36, atualizado às 12:47 Facebook

O protagonista do filme “Sozinho em Casa”, Macaulay Culkin, e a atriz da Disney, Brenda Song, trocaram alianças durante uma cerimónia secreta, em Paris, na França. Os atores viajaram até à Europa para uma cerimónia privada, de acordo com a imprensa internacional. No entanto, o casamento ainda não é oficial devido à lei dos Estados Unidos e, assim sendo o casal, que está numa relação há dois anos, vai voltar a trocar alianças para tornarem o matrimónio oficial. “O Mac nunca se sentiu tão feliz, seguro e, bem, normal”, contou uma fonte próxima, que garante que os dois estão a […]