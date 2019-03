Madonna está a gravar um videoclipe em Sintra

Hoje às 22:57 Facebook

A cantora Madonna está a gravar um videoclipe em Belas, no concelho de Sintra. A "rainha da pop" foi vista a entrar para uma carrinha vermelha, onde se pode ler "maquilhagem", no largo da igreja de Belas.

Apesar da presença da celebridade, as gravações decorrem de forma normal e sem grande aparato. A zona das filmagens está totalmente vedada com panos pretos e até as janelas estão cobertas.

Madonna está a viver em Portugal há quase dois anos. Depois de declarar amor ao país, decidiu gravar um vídeo de música em Sintra.