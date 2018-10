Madonna foi aos Olivais ver o filho jogar pelo Benfica

Hoje às 10:41 Facebook

Twitter

A mãe é estrela da música nos palcos de todo o mundo, o filho sonha em seguir-lhe os passos do estrelato, mas nos relvados onde se pratica futebol. Ela é Madonna, ele é David Banda, um dos filhos adotivos da diva da pop, que brilhou no último domingo ao marcar um dos golos da vitória (2-0) da equipa de iniciados do Benfica que disputa a 1.ª Divisão da AF Lisboa.

No campo do SL Olivais, adversário do Benfica, os olhares de quem assistia ao jogo depressa se desviaram do relvado para a bancada quando assomou uma figura algo peculiar na forma como se vestia e que se fazia acompanhar por dois indivíduos encorpados, com aspeto óbvio de seguranças.

Apesar da tentativa para manter alguma discrição, rapidamente se percebeu que se tratava de Madonna - a famosa cantora americana que escolheu Lisboa para viver - que ia observar o filhote em ação pelas jovens águias

A artista, que se celebrizou com êxitos como "Like a Virgin" ou "La Isla Bonita", assistiu apenas à segunda parte do encontro da 3.ª jornada da Série 2 da 1.ª Divisão Distrital de iniciados da associação lisboeta. O facto valeu-lhe perder o momento alto de David Banda na partida, pois o miúdo de 13 anos inaugurou o marcador ainda antes do intervalo.

Já não é a primeira vez que Madonna marca presença em campos de futebol da zona de Lisboa - no Centro de Estágio do Seixal, é presença habitual - para acompanhar a atividade desportiva do filho.

A fama da americana torna estes momentos especiais, mas, se virmos bem as coisas, o que Madonna faz é idêntico ao que muitos outros pais fazem por esse Portugal fora aos sábados e domingos. Não é assim?