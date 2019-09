Madonna vai deixar Portugal

NTV Hoje às 15:44, atualizado às 15:50 Facebook

Madonna irá deixar Portugal e devolver o palacete de cerca 5,5 milhões de euros aos proprietários assim que terminar a digressão "Madame X", em janeiro de 2020. A cantora norte-americana sente-se entediada e sozinha a viver em Lisboa e, por esse motivo, decidiu deixar o país no próximo ano segundo avançou o jornal britânico "The Sun". A mesma publicação contou ainda que os donos do palacete onde Madonna vive desde 2017 foram informados sobre a decisão e o mesmo já se encontra no mercado. Madonna mudou-se para Portugal há três anos juntamente com os filhos Estere, Stella, Mercy e David, [...]