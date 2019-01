Mãe de Leonardo DiCaprio expulsa turistas à mangueirada

Hoje às 20:36 Facebook

Leonardo Dicaprio tem uma residência em Los Angeles, Estados Unidas da América, que é uma das paragens obrigatórias de um autocarro turístico.

Quem já não está a achar piada é a mãe do ator, Irmelin Indenbirken, que, sentindo-se cansada de todo o incómodo, decidiu tomar uma atitude drástica e terminar com a situação.

Fontes contaram ao jornal britânico "The Sun" que a progenitora do protagonista de "The Revenant" tem afugentado os turistas e as visitas com mangueiradas de água. "Já aconteceu várias vezes. Ainda por cima, ela tem boa pontaria e não tem intenções de reduzir a intensidade da água que "dispara", contou uma pessoa que assistiu a um desses episódios, caricatos e que têm acontecido com frequência.

Segundo a mesma fonte, Irmelin Indenbirken acredita que as pessoas podem admirar o filho e respeitar a sua privacidade.