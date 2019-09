Mãe do ator Miguel Costa sofre pequeno acidente

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:47 Facebook

A progenitora do intérprete da novela “Alma e Coração” teve uma queda e partiu um braço. Os dois acabaram por se rir com o sucedido. Um pequeno susto. A mãe de Miguel Costa, Luísa, caiu e partiu o braço esquerdo. Rapidamente assistida no Hospital de Torres Vedras, acabou por ter de levar gesso. “Este post não é só meu, é também da minha mãe. E serve para agradecermos publicamente a toda a equipa do Hospital de Torres Vedras que tão bem cuidou e tratou da minha mãe. O SNS faz mesmo a diferença, no melhor dos sentidos, mesmo com meios […]